تجربة استثنائية مع «ديزني على الجليد» في جزيرة ياس

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية الرائدة في أبوظبي، عن طرح باقة «ديزني على الجليد في جزيرة ياس»، وذلك احتفاءً باستضافتها عرض «ديزني على الجليد: التق بطلك المفضل» في الاتحاد أرينا من 2 إلى 11 سبتمبر 2021.وستوفر الجزيرة لزوارها من العائلات ملاذاً إلى عالم القصص الخيالية هذا الخريف، مع انطلاق العرض الذي ستأخذ من خلاله شخصيات ديزني وأبرزها ميكي ماوس، وميني ماوس، ودونالد داك، وجوفي، الجماهير في مغامرة مفعمة بالتشويق ومليئة بقصص أبطالهم وشخصياتهم المفضلة، بما في ذلك موانا وآنا وإلسا وأرييل. وتتيح الجزيرة للعائلات التي تتطلع إلى الإقامة لليلة واحدة في الجزيرة الفرصة للحصول على خصم 25% على التذاكر الفضية، عند حجز باقة «ديزني على الجليد» عبر موقع جزيرة ياس.

كما تتيح الجزيرة الفرصة للزوار الذي يقومون بعمل حجز مبكر لإضافة تذاكر مخفضة إلى مجموعة مختارة من المعالم الترفيهية التي تحتضنها جزيرة ياس لخوض تجربة لا مثيل لها.