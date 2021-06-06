هذا ما تشعر به عندما ترتفع مستويات السكر في الدم؟!

غالبا ما يكون داء السكري النوع 2 غير محسوس في البداية، لأن الآلية التي تحركه - ارتفاع مستويات السكر في الدم - تستغرق بعض الوقت حتى تبدأ.

ويمكن أن تسبب مستويات السكر المرتفعة في الدم باستمرار، الألم الذي يتميز بأربعة أحاسيس مميزة.

ويعني داء السكري النوع 2 - نذير لأمراض القلب - أن البنكرياس لا ينتج كمية كافية من الأنسولين، أو أن الأنسولين الذي ينتجه لا تمتصه الخلايا. وهذا له عواقب وخيمة لأن الأنسولين ينظم نسبة السكر في الدم. ويمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم باستمرار إلى إتلاف الجسم، وتتضمن بعض العلامات التحذيرية المميزة من الألم. وفق RT

وكما تشرح Mayo Clinic، يرسل جهازك العصبي المحيطي معلومات من الدماغ والحبل الشوكي (الجهاز العصبي المركزي) إلى باقي أجزاء الجسم.

وتقول: "ترسل الأعصاب المحيطية أيضا معلومات حسية إلى الجهاز العصبي المركزي". وعندما تتلف هذه الشبكة، غالبا ما يؤدي ذلك إلى الشعور بالألم. وغالبا ما يصف الناس الألم على النحو التالي:

الألم الحاد.

الإحساس بالوخز.

الخفقان.

الاحتراق.

ويعد النظام الغذائي مفتاحا لتنظيم مستويات السكر في الدم، ووفقا لموقع Diabetes.co.uk، فإن شرب المزيد من الماء يمكن أن يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم.

ومن المهم أيضا مراقبة تناولك لأطعمة معينة لأنها يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.