طلبة الجامعة القاسمية يتعرفون على طائر الكروان

الشارقة (الاتحاد)

تعرف عدد من طلاب الجامعة القاسمية على طائر الكروان ضمن زيارتهم لمعهد الشارقة للتراث في مقره بمدينة الشارقة، وتجولوا في مرافق المعرض المصاحب المقام على هامش الفعالية.

وقام طلبة الجامعة بزيارة المعهد صباح أمس، في إطار تعاون الجامعة القاسمية مع المعهد والمشاركة بالنسخة الرابعة عشرة من فعالية بشارة القيظ، والتي ينظمها معهد الشارقة للتراث، تحت شعار «طائر الكُّروان»، ضمن امتداده لبرنامجه الفكري.

وتأتي الزيارة في سياق تكامل الرؤى بهدف تنمية المعرفة الثقافية والتعرف على الموروث الإماراتي الأصيل ومفرداته، في إطار البيئة التي يوفرها المعهد لزواره، فضلاً عن تحقيق رؤية الجامعة القاسمية وتطلعاتها في تمكين ودمج طلبتها الدارسين من مختلف الجنسيات مع الأنشطة والفعاليات الوطنية، وذلك من أجل فهم العادات والتقاليد السائدة في المجتمع الإماراتي.

واستقبل القائمون على المعهد طلبة الجامعة وأخذوهم في جولة ضمن البرنامج العام للفعالية، والتي شملت معرضاً للصور المرئية عن الدورات السابقة للفعاليات في سنواتها السابقة. كما استمع الطلبة خلال تواجدهم بالمعهد إلى محاضرة عن طائر الكروان على مسرح معهد الشارقة للتراث، والتي سلطت الضوء على هذا الطائر كجزء من المعرفة الثقافية للإمارات. وعلى هامش الزيارة التقى الوفد الطلابي بسعادة الدكتور عبدالعزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث، والذي بدوره أبدى ترحيباً بطلبة الجامعة القاسمية وبزيارتهم للمعهد ومشاركتهم في فعالية بشارة القيظ والتي درج المعهد على تنظيمها بشكل سنوي، ودعا الطلبة إلى الاستفادة من فعاليات المعهد والتعرف على مكونات التراث والموروث الإمارات التليد.