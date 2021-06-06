هذة التطبيقات على «أندرويد».. احذفها فوراً

يواجه مستخدمو هواتف «أندرويد» تهديدا جديداً، إذ يستخدم القراصنة تقنية حديثة تحاكي التطبيقات الشائعة، لخداع المستخدمين لتثبيتها على هواتفهم والوصول إلى بياناتهم الشخصية.

ولتجنبها يتوجب التحقق من الهاتف لعدم تثبيت أي من هذه التطبيقات الغنية بالبرامج الخبيثة. وفق RT .

واكتشف خبراء أمن أميركيون اعتماد المتسللين على رؤية الرسائل النصية وتفاصيل الحساب المصرفي، التي ترسل إلى الهاكرز مباشرة دون علم المستخدم بمجرد تنزيل 5 تطبيقات حملت نحو 50 مليون مرة خلال شهر.

كما حذروا من تثبيتها خارج المتجر الرسمي، وهي: أولا: Uplift: Health and Wellness، ثانيا: BookReader، ثالثا: PlutoTV، رابعا: Kaspersky: Free Antivirus. وخامساً وأخيرا VLC MediaPlayer.