مصر تواجه "الفطر الأسود" بتحديث الإرشادات

أحمد عاطف (القاهرة) على الرغم من تحذيرات وزارة الصحة المصرية من أن نسبة الوفيات بالفطر الأسود قد تصل إلى 50%، إلا أن الجمعية الجمعية المصرية للأمراض الصدرية والدرن اتخذت خطوات من شأنها مواجهة تلك العدوى.



وبحسب الجمعية التي يرأسها مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية الدكتور محمد تاج الدين فإنها تعمل حاليا على تحديث الأدلة الإرشادية لعلاج فيروس كورونا بحسب اجتماع عن بعد مع إحدى شركات الدواء الحكومية في مصر، لتصبح دليلاً لأطباء أمراض الصدر في التعامل مع حالات كورونا المتحورة وعدوى "الفطر الأسود".



وكانت الصحة المصرية حذرت من أنه إذا لم تتم السيطرة على المرض وعلاجه مبكرا فإن معدلات الوفاة الناجمة عنه قد تصل من 20 إلى 50% من المصابين، موضحين أنه يمكن علاج الفطر الأسود بأدوية مضادات الفطريات تحت الإشراف الطبي، لفترة تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع.



إلى ذلك، كشف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام حسنى، عن قيام الوزارة بتحديث البروتوكول العلاجي الخاص بعلاج أعراض كورونا، بإضافة أدوية جديدة لها فاعليتها في علاج الفيروس عملا بالبروتوكولات العالمية.

وأوضح حسني أن عن عدد الحالات التي تم رصدها بالفطر الأسود في مصر حتى الآن لا تتعدى أصابع اليد الواحدة.









