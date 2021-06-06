تفاصيل جديدة في الحالة الصحية للفنان شريف الدسوقي

عبد الله أبو ضيف(الاتحاد)

كشف مصدر طبي مصري تفاصيل جديدة في الحالة الصحية للفنان شريف الدسوقي، حيث من المقرر أن يخضع لبروتوكول خاص في أحد المستشفيات الخاصة لتجهيزه لتركيب طرف صناعي.

وقال المصدر الطبي لـ"الاتحاد" أن الحالة الصحية للفنان شريف الدسوقي أفضل خلال الساعات الاخيرة، حيث دخل مستشفى اخر، وترك المستشفى النفسية التي دخلها بعد عملية البتر في القدم.

وفي وقت سابق، وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزارة الصحة والسكان بعلاج الدسوقي على نفقة الدولة، وتحويله لمستشفى دار الشفاء لتنفيذ عملية بتر القدم.









