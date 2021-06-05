عادل حسين.. «جامع المقتنيات»

هناء الحمادي (أبوظبي)

كثيرة هي التفاصيل التي تأخذك إلى زمن العراقة والأصالة، حين دخولك منزل ابن الإمارات عادل حسين في عجمان، فالقطع والأدوات القديمة التي ازدانت جوانب المنزل بها تعيدك إلى ماضٍ جميل، وتزيدك ارتباطاً بإرثك وأرضك.

رائحة غريبة، لعلها رائحة التاريخ، تلك التي تأسر أنف كل من يلج إلى هذه المتحف الشخصي، فالتاريخ هنا حاضر بكل تجلياته، ولاعجب حين نصادف شخصاً مثل عادل حسين منذ فترة طويلة يعشق جمع المقتنيات الأثرية والتراثية، وكبر ومعه هوايته، فأصبح يجمع ويحفظ كل ما يقع تحت يديه من قطع أثرية تعود لحقب زمنية مختلفة وثقافات متعددة، ولكن مع بداية «أزمة كورونا» زاد الولع في هذا المجال، حيث وصل ما جمعه إلى ما يقارب من 1000 قطعة.

ماء الذهب

للحديث عن تفاصيل تلك الهواية، يذكر عادل حسين: بيتي تحول إلى متحف شخصي، ولا توجد زاوية أو قدم عند التجول فيه إلا ويتوقف المشاهد أو الزائر في كل زاوية من زوايا البيت لاكتشاف أسرار تاريخ تلك المقتنيات، فالجدران تحكي قصصاً وروايات، وعلى الطاولات هناك الكثير من الكاميرات و«الراديوهات» والعملات النقدية.

ويقول: خلال أزمة «كورونا» دفعني حبي لعالم المقتنيات لشراء الكثير من تلك التحف النادرة بعضها يعود لسنوات قديمة جداً.. ومن أجمل ما لديّ «مصحف صغير» الحجم عمره ما يقارب من 800 عام وكتب بماء الذهب، ويُعد من أصغر المصاحف الموجودة بالعالم، وفي مواقع مختلفة من المنزل ما زلت أحتفظ بأقدم الوسائل المقروءة والسمعية والبصرية.

تحف فنية

في مساحة خاصة، يحتفظ عادل بمقتنيات جمعها من خلال البحث عنها في متاجر التحف داخل الدولة وخارجها، بالإضافة إلى ذلك لديه الكثير من البنادق و(البشتختة) «جهاز أسطوانات قديم الطراز» ومجموعة ساعات، بجانب بيانو من طراز مميز.

وبين أن تلك الهواية مكلفة، وتتطلب من ممارسيها وتجارها ثقافة مهمة، لتقييم التحف الفنية وتحديد قيمتها التاريخية والمادية، مشيراً إلى أن الحصول على هذه المقتنيات ليس سهلاً، فكل قطعة لها تاريخها؛ لذا فهو يتابع من يريد بيع مقتنيات قديمة ويبادر بالحصول عليها.

وتابع: «المختلف في المهنة أنها مميزة، من خلال الكثير من المقتنيات النادرة، وكلها ذات قيمة، يقدرها من يتذوق القديم، ويشعر بطعم التراث والفن».