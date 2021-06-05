نجلاء بدر انتعاش سينمائي بثلاثة أفلام

محمد قناوي (القاهرة)

تعيش الفنانة نجلاء بدر حالة نشاط سينمائي بعد انتهاء الموسم الرمضاني والذي شاركت فيه من خلال مسلسلين الأول «نسل الأغراب» مع أحمد السقا وأمير كرارة، والثاني «بين السما والأرض» مع هاني سلامة، حيث أكدت نجلاء في تصريحات لـ «الاتحاد» أنها تشارك في بطولة ثلاثة أفلام دفعة واحدة تعوض غيابها السينمائي خلال السنوات الماضية.

وقالت: الفيلم الأول بدأت تصويره قبل رمضان وتوقفنا خلال الشهر الكريم وسنعاود التصوير خلال أيام وهو فيلم «النهاردة يوم جميل» الفيلم كان يحمل اسم «سوء الرجالة» قبل تغيير اسمه، ويشارك في بطولته زينة وباسم سمرة، وهنا شيحة، وأحمد وفيق وهو إخراج نيفين شلبي وسيناريو الفيلم مأخوذ من المجموعة القصصية «سوق العرسان» للكاتب علاء سليمان وتدور أحداثه حول العلاقات المعقدة ما بين الرجل والمرأة دون الانحياز للمرأة وهو منصف للرجل والمرأة معا، دون الانحياز لأي طرف في إطار مشوق جديد في التناول والعرض البصري السينمائي.

وتكمل نجلاء بدر: أما الفيلم الثاني، فهو بعنوان «ليلة العيد» إخراج سامح عبد العزيز وتأليف أحمد عبد الله، ويرصد سوء معاملة بعض الرجال لزوجاتهم، خاصة أن أحداث الفيلم تدور في إطار درامي واجتماعي في يوم واحد وهو وقفة العيد، ويستعرض العديد من المشاكل التي تقع على المرأة، عبر عدة مراحل منها الطفولة والشباب.

وأشارت نجلاء إلى أنها تبدأ خلال الأيام القليلة القادمة تصوير فيلم «المحكمة وهو من تأليف أحمد عبدالله وإخراج محمد أمين. وبمشاركة محمود عبدالمغني، وكريم عفيفي، وصبا مبارك، وجميلة عوض وأحمد داش، ومايان السيد، وصلاح عبدالله، حيث تدور أحداث الفيلم في مكان واحد وهو المحكمة، ويقدم من خلاله بانوراما لأحداث وشخصيات تلجأ للقضاء من أجل فض منازعاتها، وسيناقش الفيلم قضايا جنائية ومدنية وميراث.