سيد رجب.. ماذا قال عن دوره في «المنصة 3»؟

علي عبد الرحمن (القاهرة)

كشف الفنان المصري سيد رجب، عن ملامح شخصيته بإحداث الجزء الثالث من المسلسل الإماراتي «المنصة»، حيث يجسد شخصية «عز الدين»، الشخصية المحورية للأحداث التي تقلب كافة الموازين داخل العمل، وتدور أحداث المسلسل في إطار الدراما التشويقية حول حصول شقيقين من عائلة مفككة على معلومات سرية، ويقوم أحدهما بإنشاء منصة رقمية في العالم الافتراضي لجمع هذه المعلومات ومشاركة العالم بها، لتنطلق من بعدها الصراعات في عدد من الدول من أجل المحافظة على سرية المعلومات التي بحوزتهما.

و«المنصة»، يتم عرضه على منصة «نتفليكس»، من كتابة هوزان عكو وإخراج ياسر سامي، وإنتاج وإشراف عام للمنتج والكاتب والمخرج الإماراتي منصور اليبهوني الظاهري، ويشارك في بطولته باسم ياخور، ميسون أبو أسعد. وبعد أن حقق الموسمان الأول والثاني من «المنصة» الذي عرض على شاشة «أبوظبي» و«نتفليكس»، نجاحاً كبيراً ونسبة مشاهدة عالية تعدت الـ 50 مليون مشاهدة، تقرر تنفيذ الموسم الثالث أبوظبي، بخطوط درامية مليئة بالإثارة ومشاهد الحركة والتشويق على الصعيد السينمائي ينتظر رجب طرح فيلمه «كيرة والجن»، ويجسد شخصية «الهلباوي» الذي ينضم إلى كتائب المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الإنجليزي، ويرصد الفيلم الحقبة الزمنية لمصر إبان ثورة 1919، والعمل من تأليف أحمد مراد، وإخراج مراد حامد، ويشارك في بطولته أحمد عز، وكريم عبد العزيز.

يذكر أن آخر أعمال سيد رجب مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال أحداث مسلسل «موسي»، وجسد شخصية «المعلم وهبة»، ويمتلك متجراً لبيع مستحضرات التجميل، كما شارك في بطولة أحداث مسلسل «لعبة نيوتن».