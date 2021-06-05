حمية الصيام.. تقوي الذاكرة

أبوظبي (الاتحاد)

وجدت دراسة جديدة أن للصيام المتقطع فوائد معرفية، حيث أفاد باحثون من كلية كينجز لندن الإنجليزية أنه ساعد في تعزيز الذاكرة على المدى الطويل لمجموعة من فئران المختبر.

وأوضح مؤلفو الدراسة أن للصيام المتقطع فوائد مماثلة لتحسين الذاكرة لدى البشر أيضاً، لاسيما بعد أن أدى روتين تناول الطعام بطريقة الصيام إلى إنتاج خلايا عصبية جديدة في أدمغة الفئران.

وأظهرت فئران التجارب زيادة في الهرمون الجيني المعروف باسم «كلوثو» المسؤول عن طول العمر وإنتاج الخلايا العصبية الجديدة الضرورية للوظائف الإدراكية والمعرفية، والذي ينخفض إنتاجه تدريجياً مع تقدم العمر، ما يفسر سبب شيوع مشكلات الذاكرة بين كبار السن.

وأوضح موقع «Study Finds» أن النتائج أظهرت أن نظام تقييد تناول الطعام على أوقات محددة فقط والامتناع عنه لفترة متصلة على مدار اليوم، عزز من وظيفة هرمون كلوثو والاحتفاظ بالذاكرة على المدى الطويل.