هل زارت كائنات فضائية الأرض؟

واشنطن (أ ف ب)

خلص تقرير أميركي رسمي عن الأجسام الطائرة المجهولة إلى أنه لا يوجد أي دليل على وجود كائنات فضائية، لكنه لم يوضح الظواهر الغامضة التي لاحظها طيارون عسكريون أميركيون، بينما يخشى البنتاغون أن تكون مرتبطة بتجسس. وكانت صحيفة نيويورك تايمز نقلت الخميس عن مسؤولين بالحكومة الأميركية اطلعوا على مضمون التقرير المقرر صدوره نهاية الشهر، قولهم إنه ما زال يصعب تفسير معظم الظواهر التي رآها الطيارون العسكريون الأميركيون.

ونشرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) مقاطع فيديو التقطها طيارون في سلاح البحرية الأميركي العام الماضي للقاءات أثناء تحليقهم مع أجسام فضائية مجهولة.