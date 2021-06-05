يعرض مكافأة كبيرة لمن يعثر على حيوانه الأليف

عرض رجل مكافأة كبيرة لمن يعثر على حيوانه الأليف ويعيده إليه، بحسب ما نقلته صحيفة "جلوبال تايمز" على موقعها الإلكتروني.

ودفع العرض بالمتطوعين للانضمام إلى البحث عن الكلب بعد أن وعد صاحبه في منشور، عبر الإنترنت، بمنح منزل كمكافأة على إعادة الحيوان الأليف.

وأظهر منشور، تم تداوله على الإنترنت، أن الكلب، وهو من فصيلة "كورجي"، فُقد يوم الجمعة في منطقة فنغتاي في العاصمة الصينية بكين.

وقال صاحبة الكلب، ولقبه شو، إن المكافأة ستكون منزلا مسجلا في بكين، لأن أسرته بأكملها "ترتبط بعلاقة كبيرة بالكلب".

وأضاف شو في المنشور، إلى جانب تفاصيل الاتصال به "أود أن أعطي منزلاً في شيشانجيا، بمنطقة فنغتاي، لمن يرسل الكلب. هذا وعد ثابت".

سرعان ما أثار هذا المنشور نقاشًا ساخنًا بين مستخدمي الإنترنت، حيث قال البعض مازحا "أنا في طريقي بالفعل".

وأكد مكتب العقارات السكنية لوسائل الإعلام أن حالة الكلب المفقود حقيقية، لكن لم يوضح شيئا بشأن هدية المنزل.

قال موظف إن المنزل المذكور في الإعلان ليس ملكية تجارية عامة، وإنه يتضمن قيودًا معينة. وأضاف: "لا يمكن منح المنزل لأي شخص عرضًا باعتباره ملكية، ولا يمكن نقله بسهولة".