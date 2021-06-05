«المهن التمثيلية» تكشف عن الحالة الصحية لدلال عبد العزيز

كشفت الفنانة نهال عنبر، مسؤولة الملف الطبي في نقابة المهن التمثيلية، عن الحالة الصحية للنجمة دلال عبد العزيز التي لا تزال تتلقى العلاج من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ونقل موقع «اليوم السابع» عن عنبر تأكيدها أن «حالة الفنانة دلال عبد العزيز تشهد تحسناً هذه الفترة ولكن ببطء».

وتابعت مسؤولة الملف الطبي في نقابة المهن التمثيلية للموقع «نشعر بالأمل في أن يتم شفاء الفنانة دلال عبد العزيز قريباً بإذن الله، وتعود وسط أسرتها».

وأوضحت الفنانة نهال عنبر أن «دلال لا تعلم، حتى الآن، بوفاة زوجها الفنان الكبير سمير غانم الذي رحل عن عالمنا خلال الفترة الماضية»، طالبة من الجمهور الدعاء للفنان بالرحمة والمغفرة وبالشفاء للفنانة دلال عبد العزيز.

كانت بعض المواقع نقلت، في وقت سابق، أن دلال علمت بوفاة زوجها الذي شاركته الحياة عقوداً من الزمن.

لكن الفنانة إيمي سمير غانم ابنة دلال عبد العزيز نشرت صورة مؤثرة من خارج غرفة والدتها داخل المستشفى، الذي تعالج فيه من تبعات الإصابة بفيروس كورونا.

واحتوت الصورة، التي علقت على باب غرفة دلال عبد العزيز، على عبارة «المريضة لا تعلم أي شيء عن زوجها»، في إشارة إلى عدم إخبارها بوفاة الفنان سمير غانم حتى لا يؤثر ذلك على صحتها النفسية.