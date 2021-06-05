دولة آسيوية توجه تحذيراً إلى «تويتر»

بعد أن علقت نيجيريا نشاطه، ها هي دولة آسيوية هذه المرة توجه إنذاراً لموقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، اليوم السبت.

فقد منحت الحكومة في الهند، الشركة ما أسمته فرصة أخيرة للامتثال للوائحها الجديدة لمنصات التواصل الاجتماعي الكبيرة على «الإنترنت» التي دخلت حيز التنفيذ في 26 مايو.

تشمل القواعد الجديدة الرصد الاستباقي، والسلطة الشاملة للحصول على معلومات عن المستخدمين، واشتراط تعيين موظف امتثال مقره الهند يكون مسؤولاً جنائياً عن المحتوى المنشور على المنصة.

وأعربت «تويتر» عن قلقها إزاء بعض هذه القواعد وسعت أيضاً إلى الحصول على وقت لتنفيذها.

وطلبت وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات في رسالتها من «تويتر» الامتثال الفوري للقواعد، وإلا فإنها ستفقد إعفاءها من المسؤولية وتواجه «عواقب»، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الآسيوية الهندية (أيانس).

وتعرف المبادئ التوجيهية الجديدة منصات التواصل الاجتماعي، التي تضم أكثر من 5 ملايين مستخدم، بأنها «وسطاء مهمين». وإذا لم تمتثل تلك المنصات للمبادئ التوجيهية الجديدة، فقد تفقد مكانتها كوسطاء، مما يعني أنها ستكون عرضة لاتخاذ إجراءات قانونية لشيء تم نشره على عليها.

ولم تذكر رسالة وزارة تكنولوجيا المعلومات موعداً نهائياً، حسبما ذكرت وكالة «إيانس».