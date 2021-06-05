جدل حول حادث أحمد سعد.. ما القصة؟

شعبان بلال (القاهرة)



أثار الفنان المصري أحمد سعد الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صور تُظهر اعتدائه على شاب في بنزينة بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة.

وقال شهود عيان على الواقعة، إن مشادة بين الفنان أحمد سعد وبين شاب في العشرينيات من عمره في بنزينة على الطريق بالتجمع الخامس انتهت باعتداء الفنان على الشاب وصفعه على وجهه.

وذكرت شاهدة عيان تُدعى نهال سليمان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن «شابا في العشرينيات كان يمر من خلف سيارة BMW x5/6 بيضاء، والسيارة كانت ترجع للخلف بسرعة وكادت تصطدم بالشاب»، مضيفة أن «الشباب كرد فعل طبيعي قال له -خلي بالك وانت راجع يا حبيبي- واتضح أن اللي كان راكب العربية الفنان أحمد سعد».

وتابعت نهال، وهي السبب وراء الكشف عن الواقعة: «ذهب إليه الفنان وقال له (بتكلم مين كده يلا؟)، فالولد رد عليه قال له يلا؟ بكلمك أنت، وطبعاً الكلام ما جاش على هوى ولا على كرامة أحمد سعد اللي ضرب الولد بالقلم قدام أمه وأخته والناس كلها في البنزينة».

وبعد ساعات، حذفت نهال المنشور الخاص بها، مبررة ذلك بأن الشاب الذي تم الاعتداء عليه طلب منها ذلك لتضرره، موضحة أن الشاب أكد لها أنه تنازل عن المحضر أمام الشرطة بعد اعتذار الفنان له وانتهاء الأزمة.