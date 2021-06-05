كيف يتخلص المتعافون من كوابيس كورونا؟

أحمد عاطف (القاهرة)

قال الدكتور محمد صديق اختصاصي الطب النفسي، إن معاناة الكثير من المتعافين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) مع الأحلام السيئة والكوابيس تصنف في الدليل الطبي بـ«اضطراب الهلع» المصاحب للإصابة بكورونا، موضحاً أنه بعد التعافي يشعر البعض بالنهجان وتقلص في عضلات القلب والخنقة وشعور دائم بالموت الوقتي.

وأضاف صديق لـ«الاتحاد» أن تلك الأعراض ليست فقط كوابيس أثناء النوم، ولكن أيضاً خلال اليقظة بشعورهم بأنهم سيموتون. ولذلك، يقومون بإجراء كثير جداً من التحاليل خوفاً من إصابتهم بشيء بعد التعافي.

وأشار اختصاصي الطب النفسي إلى أنه يسميها بـ«البوست كوفيد»، وأنه للتخلص من تلك الحالة لابد أولاً من علاج دوائي لتهدئة نوبات الهلع التي تتم داخل المخ بـ«الإنذار الكاذب»، إضافة إلى علاج نفسي وجلسات سلوكية تصل لحوالي 8 جلسات.