فنان مصري يعتزل التمثيل.. والسبب غريب



أحمد عاطف (القاهرة)

عاد الفنان المصري المُعتزل مجدي صبحي للحديث عن الوسط الفني موجهاً لأصدقائه العاملين بالوسط انتقادات شديدة، وأنه لم يكن يتوقع أن زملاءه الفنانين الذي وصفهم بـ«عشرة سنين طويلة» لم يسألوا عنه، إلا القليل جداً وقدرهم بـ«المعدودين على أصابع اليد الواحدة».

وأضاف صبحي، في منشور له بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه يستغرب من فناني الوسط الفني الذي وصفهم بـ«الذين يدعون الوفاء والمحبة في لحظة التوهج الفني فقط لا غير»، موضحاً أنه عندما اختفى من الوسط الفني، أو يبتعد عن الفن بمعنى صحيح، أو كان في منصب كبير على الكرسي واختفى لأي سبب، تصبح كالضباب في هذا الوسط.

ووجه رسالة لزملائه:«حقيقي زعلان منهم أوي.. وسط فني غريب مليء بالمجاملات غير الصادقة، وسط فني مزيف بابتسامات غير صادقة وكلمات غير صادقة.. عاش الملك مات الملك.. هذه هي الحقيقة».

ويعد الفنان المصري مجدي صبحي شقيق الفنان محمد صبحي مثيراً الجدل، خاصة أنه أعلن اعتزال الفن مرة أخرى خلال الساعات الماضية من خلال منشور له عبر «فيس بوك» فيما كان قد اعتزل عام 2017 وصب غضبه على الوسط الفني، ولكنه عاد للتمثيل فقط بعد 10 أيام، موضحاً أنه كان غاضباً وقت إعلان الخبر وأن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية هو من أعاده للفن مرة أخرى، وأعلن مجدي صبحي الاعتزال من جديد من خلال منشوره.