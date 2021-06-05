منتج «اللغز» ينفي تهديده للممثلة نورهان



القاهرة سعيد ياسين:

نفى محروس المصري منتج مسلسل «اللغز» ما جاء على لسان بطلته الفنانة نورهان في فيديو مصور نشرته أمس، من أنه قام بتهديدها لاستكمال تصوير المسلسل الذي تشارك في بطولته مع محمد نجاتي وسميرة صدقي ونهي رأفت وإكرامي هجرس ومجموعة من طلبة معهد الفنون المسرحية، وتأليف غادة حنفي وإخراج عصام شعبان.

وقال في بيان صحفي، حصلت «الاتحاد» على نسخة منه: نشرت الفنانة نورهان شعيب فيديوهات على حسابها الشخصي على «فيسبوك» تحكي بها كواليس تصوير «اللغز»، وذكرت بعض الأمور التي لا أساس لها من الصحة عن فريق عمل المسلسل ومنتجه والذي بدوره له حق الرد من خلال هذا البيان، حيث تم تصوير معظم مشاهد المسلسل خلال الفترة الماضية، ودخلت الحلقات للمونتاج، ويتبقى لنورهان 45 مشهداً سيتم تصويرها على 5 أيام، وعن أجرها ذكر المصري إنها بالفعل تقاضت جزءاً منه، ويتبقى لها 30 ألف جنيه تتقاضاها مع انتهاء التصوير، وفيما يتعلق بما قيل في الفيديوهات أنه هددها لاستكمال المسلسل، فقد نفى المصري وجود أي تهديد وأن كل ما طالبها به هو استكمال التصوير ونزولاً على رغبتها في أخذ دفعة أخرى من أجرها، عليها التوقيع على إقرار لاستكمال الـ 5 أيام المتبقية فقط ليحفظ حقه، أما إذا رفضت فلها مطلق الحرية في الاعتذار عن العمل، مما يترتب عليه خسارتها بطولة أول مسلسل في حياتها الفنية والتي بدأت منذ أكثر من عشرين سنة.

وكانت نورهان أكدت تعرضها للتهديد من منتج «اللغز»، عبر فيديو بثته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وقالت إنها صورت 95% من المسلسل ولم تتقاض أجرها، وإن المنتج أرسل لها رسالة صوتية يهددها فيها، بأنها ستصور بدلاً من 10 مشاهد، 45 مشهداً كي تتقاضى أجرها.