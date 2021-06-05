«سقراط ونبيلة» مع جمهور الإمارات 16 يونيو



القاهرة سعيد ياسين:



قررت أسرة فيلم «سقراط ونبيلة» عرضه تجارياً للجمهور في عدد من الدول العربية بداية من 16 يونيو المقبل، حيث سيعرض في جميع دور العرض بالإمارات العربية المتحدة، والسعودية والكويت، بجانب عرضه في جميع المحافظات المصرية.



والفيلم من بطولة أشرف عبدالباقي ودينا وأحمد فتحي ومحمد جمعة وسامي مغاوري وملك ياسر، وﺗﺄﻟﻴﻒ عبدالفتاح كمال، وﺇﺧﺮاﺝ هشام الشافعي الذي قال لـ «الاتحاد»: إن أحداث الفيلم تدور في إطار كوميدي، حول شاب وفتاة مختلفين في المستوى اﻻجتماعي ولكن نظرتهما للعالم واحدة، ولكن تتصادم تلك الرؤية مع الجيل الأكبر المتمثل في والديهما، فيما يحاول كل منهما أن يثبت ذاته في مواجهة رغبات الوالدين السلطوية، وأشار إلى أن الفيلم يطرح قضية مهمة، وهي الصراع بين الأجيال في أغلب الأسر، وذلك من خلال كوميديا الموقف التي تعد وسيطاً رائعاً لتوصيل رسالة الفيلم للجمهور.



ويذكر أن الفيلم يعيد أشرف عبدالباقي إلى السينما بعد غياب ثلاثة أعوام منذ شارك كضيف شرف في فيلم «اطلعولي برة» مع كريم محمود عبدالعزيز وخالد الصاوي وبيومي فؤاد، وجسد فيه شخصية طبيب أمراض نفسية، علماً بأنه قدم للسينما عدداً من الأفلام المهمة، منها «على جنب يا اسطى» و«بوبوس» و«صياد اليمام» و«لخمة راس» و«أريد خلعاً» و«خالي من الكوليسترول» و«حب البنات» و«صاحب صاحبه» و«رشة جريئة» وغيرها.