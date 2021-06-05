ميريام فارس بين الغدر والتفاؤل

مراد اليوسف (دبي) تطرح الفنانة اللبنانية ميريام فارس، عبر قناتها الرسمية بـ يوتيوب، أغنيتها الجديدة «غدارة يا دنيا» والتي كتبت خصيصاً لها من شقيقتها رولا فارس ولحنها وليد المسيح وتوزيع إدريس روشيش، والتي تقول في مقدمتها: غدارة انت يا دنيا وأحلى ما فيك ما يهمنيش غدارة انت يا دنيا ولو مهما قسيتي بيك هعيش.

وأعلنت ميريام لجمهورها أنها ستطرح الأغنية الجديدة بيوتيوب بعد أن كانت حصرياً في نتفليكس، وقالت: يمكنكم مشاهدة «غدارة يا دنيا» في اليوتيوب وليس فقط في نتفليكس.

وقد عرضتها مصورة بطريقة الفيديو كليب مع المخرج شريف ترحين، في تعاون جديد بينهما بعد أن أخرج الأغنية الخليجية «غروك» من كلمات الشاعر السعودي أسير الرياض وألحان الكويتي حمد الخضر وتوزيع عادل فرحان، وهي من أغنيات ألبوم ميريام الأخير «أمان» الذي طرحته عام 2015.