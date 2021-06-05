4 ملايين مشاهدة لأغنيات فؤاد عبد الواحد

دبي (الاتحاد) يعيش الفنان الشاب فؤاد عبد الواحد نجاح أغنيات ألبومه الجديد «حلم ولا علم» الذي تعاون في أغنياته الأربعة التي تضمنها الألبوم مع الموسيقار د. طلال من ناحية الألحان، محققاً لكل أغنية منها أكثر من مليون مشاهدة في موقع يوتيوب، ليتخطى مجموع المشاهدات للأغنيات الأربعة ما يزيد على أربعة ملايين مشاهدة.

الأغنية الأولى «حلم ولا علم» التي عُرضت مصورة بطريقة الفيديو كليب مع المخرج ياسر الياسري ومن كلمات الشاعر خالد المريخي، تخطت المليون ومئة مشاهدة، بينما حققت الأغنيات الثلاث الأخرى «ارحم مشاعرنا»، كلمات طارش قطن، مليون مشاهدة، وأغنية «قلبي معك» مليون ومائتين مشاهدة، بينما الأغنية الأخيرة «غن»، كلمات الشاعر فهد عافت، مليون مشاهدة، والذي قدمها بمشاركة الفنانة البحرينية ليالي.