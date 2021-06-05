عودة حياة الحفلات الجماهيرية في السعودية

مراد اليوسف (دبي)

بدأت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية بالعمل جاهدة لعودة إحياء الحفلات الجماهيرية ما بين العاصمة الرياض ومدينة جدة، معلنة عن حفلات جديدة قادمة خلال الفترة المقبلة، بعد أن بدأتها بحفلتين غنائيتين جمعتا الفنانة أصالة والفنان نبيل شعيل يوم 3 يوليو الماضي، وأخرى أحياها فنان العرب محمد عبده يوم 4 يوليو الماضي، وسط حضور جماهيري ضمن الاحترازات الصحية من تداعيات فيروس كوفيد-19.

وسيجتمع الفنان ماجد المهندس والفنانة نجوى كرم يوم 11 يوليو المقبل في الرياض لإحياء حفل غنائي جديد، بعد أن اجتمعا مع بداية العام 2021 في دبي بمركز دبي التجاري العالمي، وذلك ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق.

كما أعلنت الهيئة عن حفل كبير للفنان عمرو دياب في مدينة جدة يوم 18 يونيو المقبل.. ومن المتوقع أن يحيي عدد من الفنانين السعوديين والعرب مجموعة من الحفلات الغنائية بين مدن المملكة خلال الأسابيع القادمة من أشهر الصيف، والذي يتم ترتيبها حسب جداول معينة ستقوم هيئة الترفيه بالكشف عنها خلال الأيام المقبلة.