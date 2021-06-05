مايكروسوفت تبرر اختفاء صورة «رجل الدبابة» من محركات البحث

قالت شركة مايكروسوفت إن "خطأ بشريا غير مقصود" أدى إلى عدم ظهور صورة "رجل الدبابة" الشهيرة على محركها للبحث "بينج".

ويتعلق الأمر بالصورة الشهيرة لمحتج صيني يقف وحيدا أمام دبابات في ساحة تيانانمن خلال احتجاجات عام 1989.

ولم يحصل الأشخاص الذين بحثوا عن الصورة في محرك البحث الجمعة على نتائج، مما دفع بالبعض إلى الاعتقاد أن هناك رقابة على المحتوى.

ويستخدم مصطلح "رجل الدبابة" للإشارة إلى رجل لم تحدد هويته ، وقد التقطت صورة له واقفا أمام دبابة في ساحة تيانانمن في شهر يونيو من عام 1989.

وحين حاول المستخدمون في بلدان مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسنغافورة البحث عن الصورة، بدا وكأنها اختفت.

وقالت مايكروسوفت إن الخلل كان بسبب خطأ بشري غير مقصود تقني وإنها تعمل على إصلاحه.

وقد عادت صورة الرجل أمام الدبابة للظهور بعد ساعات من الإبلاغ عن عدم ظهورها.

وأظهر محرك البحث الخاص بجوجل عدة نسخ من الصورة عند البحث عنها يوم الجمعة.

يذكر أن محرك "بينج" التابع لميكروسوفت من محركات البحث الأجنبية القليلة المتاحة في الصين.

وتستخدم السلطات في الصين وسائل تقنية لحجب المنصات التقنية الأميركية، ومنها فيسبوك وتويتر.

وتفيد التقارير أن "بينج" و "لينكدإن" تفرض رقابة على المحتوى في الصين.

وقد حجب موقع "بينج" لفترة وجيزة عام 2019، وقال البعض إن السلطات هي التي حجبته.