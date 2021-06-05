أسرة الطيار أشرف أبو اليسر ترد على فيديو محمد رمضان المثير للجدل

ردت أسرة الطيار المصري الراحل الذي فصل من عمله بسبب الفنان محمد رمضان، على الفيديو حول الحجز على أمواله الذي بثه رمضان عبر صفحته على فيسبوك.

وفي أول تصريح لأسرة الطيار أشرف أبو اليسر على هذا الفيديو وإعلان التحفظ على أموال محمد رمضان لأسرة الطيار المتوفى في القضية المرفوعة ضد محمد رمضان قالت عبير المستكاوي شقيقة زوجة الطيار أشرف أبو اليسر عبر صفحتها على الفيسبوك التالي: "موضوع تصريح المدعو محمد رمضان بتحفظ الدولة على أمواله في البنوك اللي قالب السوشيال ميديا ما هو الا قد تم الحجز على مبلغ 6 ملايين جنيه فى البنك وده مبلغ التعويض الخاص باشرف رحمة الله عليه".

واعتبرت شقيقة الطيار الراحل أن الفنانة محمد رمضان يحب الإثارة فقط، قائلة: «هو يحب يعمل أي بروباغندا وخلاص».

وكان الفنان محمد رمضان، قد نشر أمس الخميس، مقطع فيديو، عبر حساباته الشخصية، بمواقع التواصل الاجتماعى، معلنا فيه أنه أبلغ بصدور قرار بالتحفظ على أمواله في أحد البنوك الشهيرة، حيث قال خلال مقطع الفيديو: "صحيت النهاردة من النوم على تليفون من البنك قال لي إن الدولة تحفظت على فلوسك، قولت له أنا وفلوسي وبيوتي ولحم كتافي ملك بلدي وأهل بلدي ايه المشكلة يعني".

من جهتها، أعلنت النيابة العامة بالأمس، أن أمر التحفظ على أموال محمد رمضان متعلق بتنفيذ حكم قضائي.

وكان الطيار الراحل قد حصل على حكم بالتعويض، بلغ قيمته 6 ملايين جنيه.

كما كان «رمضان» مطالبًا بتسديد 25 مليون جنيه في إحدى القضايا الأخرى من أبريل الماضي.

فيما نوهت المصادر، إلى أن إحدى الجهات القضائية أخطرت إدارة البنك بتنفيذ أمر التحفظ على الأموال، عقب إصدار المحكمة الاقتصادية أمرا بهذا الشأن.