تسعينية تحتفل بحصولها على شهادة الثانوية مع 26 حفيداً

تعددت الأقوال المأثورة في طلب العلم والمثابرة لتحصيله كالعلم في الصغر كالنقش في الحجر وكذلك العلم من المهد إلى اللحد.

هذا ما أثبتته تسعينية من ولاية ألاباما الأميركية بعد أن احتفلت بحصولها على الشهادة الثانوية بعد تعليق تعليمها عام 1942.

وأقيم حفل التخرج في مقاطعة ماديسون بالتحديد في مدرسة Hazel Green الثانوية، كانت الغرفة مليئة بأحفاد الأحفاد والأشقاء وأفراد الأسرة الآخرين الذين اجتمعوا جميعًا للاحتفال بإنجازات جريس لي مكلور سميث، وقالت: "أنا ممتنة جدًا، الوقت متأخر أفضل من عدمه، أليس كذلك".

وكانت جريس تركت المدرسة في عام 1942 عندما كانت تبلغ من العمر 16 عامًا فقط، حتى يتمكن زوجها من القتال في الحرب العالمية الثانية، وفقا لموقع "waaytv" المحلى.

فيما تقول حفيدتها إيرين ويلسون: "لم تذكر أبدًا أنها تأسف على أي شيء في الحياة، لن تستعيده أبدًا لأنها أحبت جدي تمامًا وكان هذا ما أرادت فعله تمامًا، لكنني أعتقد أن الحصول على شهادة الثانوية كانت مهمًا للغاية بالنسبة لها".

في صغرها عملت جريس كسائق حافلة لنظام مدارس المقاطعة لمدة 30 عامًا، وتعرف ويعرفها الكثير من الأشخاص بها، وعلى الرغم من أنها لم تتح لها الفرصة لإكمال تعليمها، فقد أكدت دائمًا على أهمية التعلم لعائلتها بحسب اليوم السابع.

تقول ويلسون: "لقد نقلتني بالفعل إلى الحافلة المدرسية، لذلك ركبت معها ذهابًا وإيابًا من المدرسة. ودائمًا ما شجعتني على الذهاب إلى المدرسة، والتأكد من إنهاء المدرسة، وهي الآن تشجع فتياتي"، ومع 26 من أبناء الأحفاد، لديها الكثير من المعرفة لتمريرها، ويمكنها إخبار عائلتها بأكملها بالتزامها بالتعليم.