جوجل يحتفي بالكاتبة الراحلة أليفة رفعت

احتفل عملاق محركات البحث في الإنترنت "جوجل "، السبت، بذكرى ميلاد الكاتبة المصرية الراحلة أليفة رفعت، التي اشتهرت بقصصها الكثيرة ذات الجرأة العالية.



ونشر "جوجل" على واجهة الصفحة الرئيسية له في المنطقة العربية رسما للكاتبة المصرية الراحلة وهي تحمل القلم.

وولدت أليفة رفعت في الـ5 من يونيو عام 1930 في العاصمة المصرية القاهرة، واسمها الحقيقي "فاطمة عبد الله رفعت".

وعرفت بلقب "أميرة أدب الاحتجاج" نظرا إلى أن قصصها القصيرة تحدت التقاليد الاجتماعية، وعكست حياة المرأة في الريف المصري.

وكتبت أليفة رفعت قصتها الأولى حول القرية التي تتردد عليها أسرتها في فصل الصيف، ولم يتجاوز عمرها حينها 9 سنوات.

وعلى الرغم من أن شقيقتها الكبرى وبختها على كتاباتها، إلا أن أن الكاتبة المصرية تمسكت بأحلامها وواصلت الكتابة، والتحقت بجامعة القاهرة لدراسة اللغة الإنجليزية في أواخر الأربيعنيات، رغم أن ذويها رفضوا الفكرة في البداية.