حاكم ولاية أميركية يدعو السكان لصلاة الاستسقاء

دعا حاكم ولاية يوتا الأميركية، الجمهوري سبنسر كوكس، سكان الولاية لأداء صلاة الاستسقاء معه في عطلة نهاية الأسبوع، من أجل هطول الأمطار، بسبب حالة الجفاف التي أصابت الولاية، التي استدعت فرض حالة الطوارئ.

وقال كوكس في مقطع فيديو، الجمعة، إن الصلاة الجماعية و"الدعاء لله، من أجل مزيد من الأمطار، قد يجعلنا قادرين على تجنب أخطر مظاهر الجفاف المستمر".

وأضاف أن النقص الحالي في المياه يمكن أن يلحق الضرر بالمحاصيل ويضر بالحياة البرية ويسبب حرائق غابات مميتة.

وتابع: "لقد طلبت بالفعل من جميع سكان يوتا أن يحافظوا على المياه من خلال تجنب الاستحمام لفترات طويلة، وإصلاح الصنابير التي تسرب المياه"، لكنه أضاف أنه يخشى "ألا تكون هذه الجهود وحدها كافية لحمايتنا".



وأفاد قائلاً: "نحتاج إلى مزيد من الأمطار ونحتاج إليها الآن، نحن بحاجة إلى تدخل إلهي، ولهذا السبب فإنني أطلب من سكان يوتا من جميع الأديان الانضمام إلي في عطلة نهاية الأسبوع من 4 إلى 6 يونيو، للصلاة"، وفقا لسكاي نيوز عربية.