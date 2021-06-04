ترامب يرد على تعليق حسابه في «فيسبوك»

رد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، اليوم الجمعة، على قرار شركة فيسبوك تعليق حسابه لمدة عامين.

وقال الرئيس الأميركي الجمهوري السابق، إن تعليق حسابه على موقع فيسبوك «إهانة» للناخبين، مجدداً التأكيد أن الانتخابات الرئاسية لعام 2020 سُرقت منهوأوضح ترامب، في بيان، أن «قرار فيسبوك إهانة لـ75 مليون شخص (...) صوتوا لنا في الانتخابات الرئاسية المزورة لعام 2020». وأضاف «ينبغي عدم السماح لهم بالإفلات بهذه الرقابة وتكميم الأفواه. وفي النهاية، سنفوز».

وأضح «لا يمكن لبلدنا تحمل هذه الانتهاكات بعد الآن!».

كان مجلس الرقابة في شركة «فيسبوك» أيد تعليق حساب ترامب. لكنه قال إن الشركة أخطأت عندما جعلت التعليق لأجل غير مسمى، ومنحها ستة أشهر لتقديم «رد مناسب».

إثر ذلك، أعلنت الشركة تعليق الحساب لمدة سنتين.