مسلح حاول اغتيال رئيس أميركي يصبح نجماً على «يوتيوب»

تحول مسلح سابق، حاول اغتيال رئيس أميركي كان لا يزال في السلطة آنذاك، إلى نجم على موقع «يوتيوب» لتشارك مقاطع الفيديو، بحسب تقرير نشرته صحيفة «ميرور» البريطانية على موقعها الإلكتروني.

واستبدل المسلح السابق، الذي حاول اغتيال الرئيس رونالد ريغان، مسدسه الذي يحمل ستة رصاصات بقيثارة ذات ست أوتار.

وبات جون هينكلي جونيور ينشر مقاطع فيديو على الموقع الشهير.

يقوم هينكلي جونيور، الذي قضى 35 عاماً في مستشفى للأمراض النفسية بعد محاولته قتل رئيس الولايات المتحدة آنذاك في عام 1981، بأداء أغاني حب بعضها من تأليفه.

وشوهد أحد مقاطع الفيديو ما يقرب من 100 ألف مرة.

فاز هينكلي، البالغ من العمر الآن 66 عاماً والذي أطلق سراحه في عام 2016، بمعركة قضائية طويلة لعرض موسيقاه علانية باسمه. يمكنه أيضاً كسب لقمة العيش منها.

وعلق أحدهم على مقطع فيديو قائلاً: «كيف يُسمح بأن يكون لديك قناة على (يوتيوب)؟ يا له من عالم ملتو».

لكن آخرين يمتدحون أغانيه ويقدمون له الدعم. وقال أحدهم: «سعيد برؤيتك تتمكن من العودة إلى حياتك الطبيعية».

هينكلي، الذي أطلق ست رصاصات في العاصمة واشنطن على الرئيس، أصاب ريغان. كما أصيب ضابط شرطة وعميل بالمخابرات في الهجوم، بينما أصيب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض جيمس برادي بجروح خطيرة وإعاقة دائمة.

وكان هينكلي يطارد الممثلة جودي فوستر وحاول قتل الرئيس للفت انتباهها.

وعلق أحد المشاهدين قائلاً: «أنا متأكد من أن جودي ستكون متأثرة جداً».

لا تشير قناة المسلح السابق إلى ماضيه. وفي محاكمة عام 1982، وجد هينكلي غير مذنب بسبب الجنون.