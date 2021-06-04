منذر بن عمار: الأغنية الخليجية تحافظ على خصوصيتها

ساسي جبيل (تونس)

أكد الفنان التونسي منذر بن عمار صاحب المسيرة الطويلة في الساحة الفنية التونسية أن الأغنية العربية تعيش اليوم مرحلة انتقالية مهمة متأثرة بالمتغيرات الحاصلة في محيطها العربي خاصة والأشكال الفنية العالمية عامة، وأن الخصوصية تبقى الحل الأمثل للتعبير عن هويتنا وروحنا الخاصة.

وأضاف بن عمار: الأغنية الخليجية حافظت على خصوصيتها من خلال اعتمادها على شعراء متميزين وكلمات متميزة مما بوأها مكانة مرموقة في المشهد العربي، وقد أثبتت التجارب خلال السنوات الأخيرة أن العديد من الأعمال تتردد في أكثر من بلد عربي نظراً لاقترابها من إحساس الناس، وعاطفيتها وبلاغة الكلمات وبساطتها.

وعن قدرة الأغنية في بلد عربي على الانتقال السريع من بلد إلى آخر قال بن عمار إن اللهجات كثيراً ما صعبت الأمر على المتلقي العربي، فهناك لهجات محلية صعبة الفهم في عدد من البلدان، ولذلك فان الانتشار الأكبر للأعمال الفنية عامة والأغنية بصفة خاصة يعود أساساً إلى فهم اللهجة المحلية فيها، وخير مثال على ذلك أن الأغنية التونسية مثلاً بإمكانها الانتشار في الجزائر والمغرب وليبيا، ولكنها تجد صعوبة في الشام والخليج باستثناءات بسيطة من فنانين يعتمدون على طريقة تدمج الكلمات المفهومة في كل المنطقة الجغرافية العربية.

وعن آخر أعماله الفنية قال الفنان التونسي إنها أغنية (خاوة) وهي من كلماته وإلحانه وتجسد العلاقة المتينة بين تونس والجزائر.

وعن الاندماج الفني أوضح أن الطريقة الوحيدة للاندماج في المشهد الفني اليوم هي الاعتماد على عقلية جديدة على كل المستويات والوعي الكامل بالمميزات الجديدة التي جاء بها الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وكذلك من خلال الجمل الموسيقية الخفيفة وخاصة نوعية الكلمة، فسيطرة موسيقى الراب مثلاً ليست سيطرة بل هي طريقة تعبير قديمة تطورت موسيقياً وأصبح لها اليوم حضورها وخصوصاً عند فئة الشباب.