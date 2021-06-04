منة شلبي تبحث عن الأمومة في «ليه لأ»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

انتهت الفنانة منة شلبي من تصوير مشاهدها من أحداث الجزء الثاني من مسلسل «ليه لأ»، وتجسد شخصية «ندى»، طبيبة العيون في إحدى المستشفيات الخاصة، ومتزوجة من المهندس المعماري «صلاح»، والذي يجسد دوره أحمد حاتم، تعاني عدم الإنجاب، وتسعى لتحقيق حلمها من تبنيها طفلاً من إحدى دور الأيتام، العمل ينتمي إلى نوعية الأعمال الدرامية القصيرة ذات الـ 15 حلقة، وتدور أحداثه حول قضية التبني والصعوبات التي تواجهها في علاقتها مع الطفل، بجانب مناقشة بعض القضايا والموضوعات التي تهم المرأة العربية، العمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف، ويشارك في بطولته أمير شاهين، وسارة عبد الرحمن.

وعلى الصعيد السينمائي تواصل شلبي، تصوير أحداث فيلمها «الجريمة»، وتجسد شخصية الفتاة الطموحة التي تعمل في شركة والدها، ومتزوجة من بطل العمل والذي يجسد دوره الفنان أحمد عز، الذي يتورط في بعض الجرائم، تدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي، العمل من تأليف وإخراج شريف عرفه، ويشارك في بطولته محمد جمعة، وناردين فرج، ويعد الفيلم التعاون السينمائي الثالث الذي يجمع بين منة وعز، وسبق أن شاركا سوياً في أحداث فيلمي «شباب تيك أوي»، والذي طرح 2004، وفيلم «بدل فاقد»، والذي طرح 2009.