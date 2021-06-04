«طفولة سعيدة» في حملة إلكترونية

خولة علي (دبي)

قدمت حملة إلكترونية بعنوان «طفولة سعيدة» عدداً من الاستشارات في مجمل القضايا التي تهم الأطفال، وتمكن الأسر في كيفية التعامل معهم واحتواهم، وتوجيههم وبناء قدراتهم.

الحملة أطلقها أطلق (مركز ملهمين للتدريب والاستشارات)، بالتعاون مع جمعية الإمارات لحماية الطفل، مؤخراً

تحت شعار «أبناؤنا مسؤوليتنا»، على إحدى المنصات الرقمية، بمشاركة عدد من الاستشاريين التربويين والنفسيين، والمختصين في حماية الطفل.

وصرحت المستشارة التربوية بدرية الضنحاني عضو في جمعية الإمارات لحماية الطفل، أن حملة طفولة سعيدة، خطوة مهمة في استعراض الكثير من القضايا الهامة التي قد تقلق أولياء الأمور، في التعاطي معها، أو قد لا يدركها أيضا البعض منهم، فمن خلال هذه الحملة قدم مجموعة من المختصين والاستشاريين بعض التوجيهات والنصائح فيما يخص جوانب هامة في حياة الطفل، وتهدف الحملة إلى تأسيس طفل ريادي قوي الشخصية، وقادر أن يكون فردا نافعا لنفسه ولمجتمعه، من خلال تمكين الوالدين من معرفة شخصية الطفل والتعامل مع مشاكله، من شتى الجوانب ومنها أيضا الإطار القانون الذي قد لا يدركه الكثير من أولياء الأمور.

وأضافت: كان التفاعل على أشده من قبل الآباء من خلال طرح التساؤلات على أصحاب الاختصاص المشاركين في هذه الحملة، للتوصل إلى بعض المعارف الهام في كيفية التربية مع تغير المراحل العمرية للطفل، وبناء نظام تربوي واجتماعي قادر على بناء جيل قوي متسلح بالتربية والعلم.

وتؤكد الضنحاني أن وجود مثل هذه الملتقيات التربوية الاجتماعية، تساهم في تثقيف الوالدين وإرشادهم إلى السبل الصحيحة في التعامل مع أبناءهم، والذي يؤثر إيجاباً على شخصيتهم وثقتهم بأنفسهم، ما يجعل الأسر أكثر تماسكاً وترابطاً.