«فيسبوك» يحدد مدة تعليق حساب ترامب

حددت شركة «فيسبوك»، اليوم الجمعة، مدة تعليقها لحساب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على منصتها.

وعلقت الشركة الحساب لمدة عامين، وهو قرار تتركز عليه الأنظار لمعرفة مؤشرات على طريقة تعامل الشركة في المستقبل مع زعماء العالم الذين يخالفون القواعد.

كان مجلس الرقابة في شركة «فيسبوك» أيد يوم الأربعاء تعليق حساب ترامب. لكنه قال إن الشركة أخطأت عندما جعلت التعليق لأجل غير مسمى، ومنحها ستة أشهر لتقديم «رد مناسب».

ووصف ترامب حظره من منصات التكنولوجيا للتواصل الاجتماعي، أنه «وصمة عار كاملة»، وقال إن الشركات: «ستدفع ثمناً سياسياً».