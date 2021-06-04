نفوق لبؤة إثر إصابتها بفيروس كورونا

نفقت لبؤة آسيوية في التاسعة من عمرها إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد في حادثة قد لا تكون الأولى من نوعها.

وقع ذلك في حديقة حيوان على مشارف مدينة «تشيناي» في جنوب الهند، اليوم الجمعة.ورصدت العديد من الإصابات بكورونا لدى الحيوانات من بينها شبلا نمر أبيض يعتقد أنهما نفقا بسبب الإصابة بـ«كوفيد - 19» في باكستان المجاورة وأسود أثبتت الفحوص إصابتها في إسبانيا ومدينتين أخريين في الهند.

وقالت حديقة حيوان «أريجنار آنا»، في بيان، «نفقت اللبؤة نيلا البالغة من العمر تسع سنوات متأثرة بإصابتها بالمرض مساء الثالث من يونيو».

وأضاف البيان أن تفشي الفيروس في الحديقة رصد يوم الخميس مع ظهور أعراض على أغلب الأسود، ووضعت الحيوانات المصابة في الحجر الصحي مع علاجها بالمضادات الحيوية.

وقال البيان «أرسلت عينات من النمور والثدييات الكبيرة للفحص».