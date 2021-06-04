مشاكل عائلية.. في بيوت فنية

شعبان بلال (القاهرة)

بقدر شهرتهم.. تتحول الخلافات الأسرية بين النجوم والنجمات الذين يجمعهم «عش زوجية» واحد إلى قضايا رأي عام..

خلافات..

خناقات..

طلاق..

نزاع على حضانة الأبناء..

صراع على النفقة..

وربما يصل الأمر إلى الطعن في نسب الأبناء..

كل ذلك بعد قصص حب يصفها الجمهور بالأسطورية.

براد وأنجلينا.. غرام وانتقام

آخر قصص حب هوليوود التي انتهت نهاية غير متوقعة، تلك التي جمعت بين براد بيت، وأنجلينا جولي، حيث انفصلا رسمياً في عام 2019 وظلت قضايا حضانة أبنائهما الستة وتقسيم ممتلكاتهما عالقة حتى الآن.

وبعد أن بلغ ابنهما الأكبر مادوكس جولي بيت تسعة عشر عاماً، أصبح من حقه أن يطعن على قرار الحضانة أمام القضاء المدني، أما الأطفال الخمسة المتبقون، فسيخضعون للحضانة المتساوية بين أنجلينا جولي وبراد بيت.

وكان القاضي منح براد بيت الحضانة المشتركة لأبنائه، بعد أن طلبت أنجلينا أن تكون صاحبة الحضانة الحضرية لأبنائها بعد تقديمها طلب طلاق إلى المحكمة عام 2016، وطيلة السنوات الخمس الماضية يعيش الثنائي في مشاكل قضائية لا تنتهي، رغم بداية علاقتهما عام 2005 والتي كانت مثالية.

كاردشيان وكاني.. طلاق يساوي الملايين

بعد أربعة أطفال، وحياة مليئة بالصخب والكثير من الصور والفيديوهات التي تظهرهما أسرة رائعة، تقدمت نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان بطلب طلاق من زوجها مغني الراب كاني ويست، وأظهرت التقارير أنها أقدمت على الطلاق بسبب الخلافات التي لا يمكن التوفيق بينها.

وقرر الثنائي كارديشان وويست اللجوء إلى الطريقة الودية في الطلاق، وبالتالي ستكون الحضانة القانونية مشتركة لأطفالهما الأربعة، نورث وسانت وشيكاغو وسالم، ولم تحدد أوراق ووثائق الطلاق تاريخاً محدداً للانفصال، وإنما اكتفت فقط بذكر ما يتعلق بالأمور المادية وحضانة الأطفال.

ديب وهيرد.. ممنوع الاقتراب

قضايا تعويض بمبالغ ضخمة، هي عنوان قصة طلاق الثنائي الشهير جوني ديب وآمبر هيرد، حيث تزوجا لمدة خمسة عشر شهراً فقط، قبل أن تقرر آمبر التقدم بأوراق الطلاق إلى المحكمة، وطالبت بإصدار أمر قضائي يمنع طليقها من الاقتراب منها، وكان ذلك في 2016.

وتوالت القضايا بعد طلب الطلاق، والبداية مع هيرد التي طالبت بتعويض قدره 7 ملايين دولار بعد اتهامها لجوني ديب بأنه اعتدى عليها جسدياً، وبعد إتمام الطلاق عام 2017 عاد ديب يتهم طليقته بتشويه سمعته ونظير هذا يطالبها بتعويض قدره 50 مليون دولار.

قصص طلاق

لم تنتهِ كل قصص الطلاق بالقضايا والمشاكل، ولكن كان بعضها هادئاً مثل طلاق الممثل الأميركي بن أفليك الذي أنهى علاقته بزوجته بعد 10 أعوام بسبب مشكلاته مع الإدمان، وكان ذلك عام 2015.

ولكن طليقته جارنر لم تتخلَّ عنه، ولكنها دعمته في رحلته العلاجية للتخلص من الإدمان، وما زال الثنائي في علاقة جيدة مع بعضهما البعض.

أصالة والعريان.. طلاق على «إنستغرام»

لا تنتهي قصص الحب والزواج بالطلاق في هوليوود وحدها، ولكن في العالم العربي تحدث تلك الحالات أيضاً، من أشهرها طلاق الفنانة السورية أصالة، من زوجها المصري المخرج طارق العريان بعد ثلاثة عشر عاماً، أنجبت فيها أصالة توأماً.

وأعلنت أصالة عبر حسابها على «إنستغرام»، انفصالها النهائي عن زوجها طارق العريان، وطلبت من جمهورها الدعاء لها، ومنحها المساحة الخاصة لتتدارك الأمر، وتعيش مع أحزانها حتى تستطيع تجاوزها بمرور الأيام.

نجوم في المحاكم

الثنائي الفني الذي خرجت علاقتهما إلى وسائل الإعلام، أحمد سعد وسمية الخشاب، حيث ظهرا في أحد البرامج التلفزيونية وهما يتبادلان الاتهامات بالاعتداءات الجسدية، وكانت الخشاب ذهبت إلى المحكمة المصرية لتطالب بالتعويض عن الأضرار التي تسبب لها بها طليقها المطرب المصري أحمد سعد، وذلك على الرغم من البداية الرومانسية التي شهدتها العلاقة.

وانقسم جمهور «السوشيال ميديا» تجاه موقف نجم مسرح مصر الفنان الكوميدي علي ربيع، بين مؤيد ومعارض لموقفه مع زوجته وابنته، وذلك بعد أن خرجت زوجته على حسابها الخاص، لتؤكد أن ربيع أهانها وطردها من بيتهما رفقة ابنتها الرضيعة، ولكن عاد الأمر إلى طبيعته بعد أن تصالح الثنائي وعادا لحياتهما الزوجية مرة أخرى.

وفي تغير مفاجئ في حياة الفنانة المصرية حلا شيحة، عادت إلى الفن بعد ارتدائها النقاب واعتزالها الفن لأكثر من 12 عاماً، إثر قصة حب جمعتها مع الكندي يوسف هاريسون، لينتهي الأمر بعودتها إلى مجال التمثيل مرة أخرى، واتهمت حلا طليقها بأنه كان سبباً في التفرقة بين أبنائهما، حيث عادت إلى مصر مع الابن والابنة الأصغر، وظلت الفتاتان الأكبر سناً مع والدهما في كندا.