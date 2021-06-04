متعب الشعلان: أغنية معزوم مصدر للبهجة

مراد اليوسف (دبي)

على الرغم من عمره الفني القصير، إلا أن الفنان السعودي الشاب متعب الشعلان يحقق النجاحات المتتالية في أعمال ونشاطاته ومشاركاته المتنوعة، حيث أصدر قبل أيام قليلة أغنية جديدة تحمل البهجة والسعادة في كلماتها وإيقاعها السعودي السريع، والتي حملت عنوان «معزوم»، تعاون بها مع الشاعر أحمد أشرف المطري، ومن ألحان وتوزيع حاتم منصور.

وقام الشعلان بتسجيل وتنفيذ الأغنية وتصويرها بطريقة «الفيديو كليب» في مدينة دبي، موضحاً أنه سعيد بهذا العمل الجديد الذي يُعد مصدراً للفرح والبهجة من وقت سماع الأغنية إلى نهايتها، خاصة أن كلماتها جديدة بالساحة الفنية.

وأوضح المطرب السعودي أن أجواء تصوير الأغنية في أحد الاستوديوهات الداخلية في دبي قد شهد فرحاً مع جميع فريق العمل، خاصة عندما كان يقوم بعملية تصوير مشاهده التي تطلبت منه التحرك بفرح وسعادة وبأسلوب رقصة الفرقة السعودية.

وكشف عن أنه خلال زيارته إلى دبي قام باختيار مجموعة من الأعمال الغنائية التي بدأ العمل عليها من أجل توزيعها موسيقياً، والتي سترى النور قريباً ضمن خطته الإدارية والإعلامية التي يقوم بها مع الشركة المنتجة.