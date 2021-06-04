بريطانيا تجيز إعطاء لقاح مضاد لـ«كورونا» للمراهقين

أجازت وكالة تنظيم منتجات الأدوية والرعاية الصحية البريطانية إعطاء لقاح مضاد لمرض «كوفيد - 19» للأطفال في الفئة العمرية 12- 15 عاماً.

وقالت الوكالة، في بيان اليوم الجمعة، إنها مددت الموافقة لإعطاء لقاح "فايزر-بيونتك" إلى المراهقين بعد ما خلصت إلى أن اللقاح له أثر إيجابي في تلك الفئة العمرية، بحسب ما نقلته وكالة «بلومبرج» للأنباء.

وأجازت العديد من الدول إعطاء اللقاح للفئة العمرية 12-15 عاماً الشهر الماضي.

وهذه الموافقة هي الأولى التي تمنح لإعطاء لقاح مضاد لـ«كوفيد - 19» للأشخاص الأصحاء دون الـ16 عاماً في المملكة المتحدة.