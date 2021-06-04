قطعة دجاج تباع مقابل 100 ألف دولار

أحمد عاطف (القاهرة)

يشهد موقع eBay العديد من عمليات البيع الغريبة، حيث تجرى المزايدات على كل أنواع المشتريات، لكن أغرب ما بيع خلال الأيام الماضية هو قطعة دجاج وصل سعرها إلى 100 ألف دولار أميركي.

وما جعل هذه القطعة مميزة هو أنها جاءت على شكل أحد أعضاء فريق اللعبة الشهيرة «بيننا» أو «umong us»، وكان العرض في البداية من جانب البائع الذي طلب مبلغاً زهيداً جداً، وذلك في يوم 28 مايو الماضي، حيث إنه وضعها للبيع مقابل 99 سنتاً، وتلقت عرضاً مقابل 5 دولارات فقط.

وأرفقت شركة «ماكدونالدز» المالكة لقطعة الدجاج التي تشبه اللعبة، معلومات تفيد بأن صلاحيتها تنتهي بعد أربعة عشرة يوماً، وأنه سيرفق معها بعض من صلصة السيشوان لمن يشتريها.

في أول يومين، لم يكن هناك أي إقبال على قطعة دجاجة «بيننا».

لكن بعد يومين من عرض الدجاجة التي وصفها البعض بالخائنة - نسبة إلى الخائن الذي يبحث اللاعبون عنه في اللعبة - ارتفع سعرها إلى ما يقرب من 15 ألف دولار فجأة، عندما قدم أحدهم عرضاً بهذا المبلغ الضخم، ولم يتم البيع رغم ضخامة المقابل المعروض، بل توالت المزايدات حتى بيعت قطعة الدجاج مقابل 100 ألف دولار أميركي.

ولم يتوقع المزايدون على الدجاجة الخائنة أن تباع بهذا الرقم. وتساءلوا إن كان المشتري سيتناولها على العشاء بعد دفع هذا المبلغ الضخم، ولكن البائع التزم المهنية. وأكد أنه سيغلف القطعة بالطريقة الآمنة، وسيرسلها قبل انتهاء الصلاحية حتى تكون آمنة تماماً وصالحة للأكل.