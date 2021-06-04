الفنان المصري سيد رجب يتعرض للسرقة.. ما القصة؟

شعبان بلال (القاهرة)

تعرض الفنان المصري سيد رجب إلى سرقة الفيلا الخاصة به في مدينة البدرشين بمحافظة الجيزة، لتتحرك على الفور الأجهزة الأمنية للقبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة في مصر للتحقيق معه.

وتمكن المتهم حسب التحقيقات الأولى من قتل كلبي حراسة للفيلا، وسرقة جزء من محتوياتها، قبل أن تتحرك أجهزة الأمن لضبط المتهم بعد مراجعة الكاميرات الذي اعترف بارتكاب الواقعة خلال التحقيقات معه في النيابة العامة.

وفي وقت سابق، تلقت أجهزة الأمن بالجيزة في مصر بلاغاً يفيد بسرقة فيلا الفنان سيد رجب بمنطقة البدرشين، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث، إلى مكان الواقعة وتبين أن هناك كلبي حراسة تم قتلهما وأن الجاني دخل من شباك المطبخ.

وكشفت التحقيقات التي تجريها نيابة جنوب الجيزة أن المتهم أعد مخططًا كاملًا للمكان ومداخل الفيلا ومخارجها، حيث كان يعمل خفيراً سابقاً بها، ويعلم أماكن تواجد الحراس وأفراد الأمن الخاص بتأمين الفيلا، وكذا عدد كلاب الحراسة وأماكن انتشارهم، وحدد موقع المطبخ من المبنى.

وتبين من التحقيقات أن المتهم تسلل ليلًا عن طريق تسلق السور الخاص بالفيلا واستطاع قتل كلبي الحراسة، ثم اتجه صوب غرفة المطبخ، واستطاع كسر النافذة والدلوف داخل الفيلا، وسرقة بعض المحتويات الخاصة بالفنان سيد رجب.

ورصدت كاميرات المراقبة الخاصة بالفيلا لحظة دخول المتهم متسللاً إلى الفيلا عن طريق النافذة ولحظة خروجه مسرعاً منها ويحمل أشياء في يده.

