مصدر طبي يكشف لـ"الاتحاد" تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

كشف مصدر طبي تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز وذلك بعد قرابة شهرين من حجرها داخل أحد المستشفيات الخاصة لتلقيها الخدمة الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الحالة تشهد تحسن واضح خلال الساعات الأخيرة ويتم وضعها تحت الملاحظة.

وأضاف المصدر الطبي لـ"الاتحاد" أنه لا يمكن الجزم بخروجها خلال الأيام القليلة المقبلة ما لم تستقر الحالة لفترة تستمر لأيام، ومن ثم يمكن الاعتماد على الرعاية الصحية المنزلية وسط مراقبة دقيقة من طبيب معالج مطلع على الحالة الصحية الدقيقة للفنانة دلال عبد العزيز خاصة وأنها من المتوقع أن تتدهور حالتها النفسية مع علمها بوفاة زوجها الفنان سمير غانم.

وأشار المصدر إلى أن دلال عبد العزيز لا تزال تحتاج إلى الأكسجين الطبي رغم تعافيها من فيروس كورونا المستجد، لكنها تعاني خلال الفترة الحالية من آثار كوفيد 19 الطويلة نظرًا لأنها من أصحاب الأمراض المزمنة إلى جانب معاناتها من كونها من كبار السن، وبالتالي تحتاج رعاية صحية أكبر من غيرها من المصابين.

وبعث الفنانة إيمي سمير غانم برسالة جديدة إلى والديها الفنان الراحل سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز التي تتلقى الآن الرعاية في إحدى المستشفيات بعد إصابتها من فيروس كورونا المستجد وتعرضها لمضاعفات خطيرة. وعلقت إيمي على صورة والديها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" قائلة:"بحبكوا أوي، ربنا معانا ، ربنا كبير".

ورحل الفنان سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو الماضي، وشيعت جنازته، ثاني يوم الجمعة، من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر