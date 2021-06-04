الفنانة المصرية نورهان تتعرض للتهديد.. ما القصة؟

محمد قناوي ( القاهرة ) أكدت الفنانة المصرية نورهان، تعرضها للتهديد من منتج آخر أعمالها التليفزيونية، وذلك عبر فيديو بثته عبر صفحتها الشخصية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وقالت نورهان إن المنتج الذي تقدم معه عملاً فنياً حالياً، صورت منه 95% ولم تتقاضى أجرها، وأرسل لها رسالة صوتها يهددها فيها.

ونشرت الفنانة نورهان عدد من الفيديوهات عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، بها تسجيل صوتي من المنتج الذي يهددها بأنها ستصور بدلًا من 10 مشاهد، سيجبرها على تصوير 45 مشهداً كي تتقاضى أجرها.

وبحسب التسجيل فإن المنتج قد أخبر الفنانة بأنه لا يهمه أحد ولا نقابة المهن التمثيلية، ولهذا استعانت نورهان بالفنان أشرف زكي نقيب الممثلين كي يأتي لها بحقها.

وأشارت نورهان إلى تهديد المنتج، بأن يستعين بالفنانة رانيا يوسف لإعادة تصوير دورها، حتى لا يعطيها أجرها.

وقالت عبر الفيديو الذي بثته أنها بدأت تصوير المسلسل لم تذكر اسمه ومن إخراج المخرج عصام شعبان وهو بعنوان «اللغز» منذ 4 أشهر قبل رمضان الماضي، وكانت أجواء تصوير المسلسل صعبة للغاية، وانتهت من تصوير نحو 95% من مشاهدها دون أن تتقاضى أجرها.

وأضافت نورهان: يتبقى لي يوم واحد فقط في التصوير، وتلقيت العديد من الوعود بالحصول على جزء من مستحقاتي المالية، وكنت أذهب إلى التصوير بهذه الوعود لكن لم يتم تنفيذها، وإكرامًا للمخرج عصام شعبان الذي أعتبره بمثابة أستاذي، لم أفتعل أي مشاكل تؤثر على سير العمل حتى وصلت إلى قبل آخر يوم تصوير طلبت مستحقاتي المالية، ولم أحصل عليها رغم أنها وقعت على عقد المشاركة في المسلسل بنصف أجرها فقط.

عرضت نورهان رسالة صوتية جاءتها على تليفونها المحمول صباح اليوم، يقول المتحدث فيها: «مساء الخير أستاذة نورهان، أنا محروس المصري، فلوسك موجودة لكن بشرط أنك توقعي على إقرار أنك تكملي تصوير المسلسل، ويتبقى لك 45 مشهدا».

وقالت نورهان تعليقاً على الرسالة الصوتية: «يتبقى لي فقط 10 مشاهد، بناء على اتفاق بيني وبين المخرج المنفذ وأيضا المنتج الفني، لكن الأستاذ محروس المصري يساومني على اتفاق جديد.

وعرضت نورهان بعد ذلك تفاصيل الاتفاق الثاني لتستكمل الرسالة الصوتية إذ يقول الطرف الآخر:«بالنسبة للعقد الخاص بك فهو مكتوب به أنه مسلسل، إذا بعت ضميري فإن المؤلفة والمخرج موقعين على عقد مسلسل 30 حلقة، ومدير التصوير موقع على 22 يوما، فالحكم سيبقى لهم هم الثلاثة».