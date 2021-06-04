أول مصورة سينمائية عربية..ما حكايتها؟

القاهرة سعيد ياسين

رغم وفاة أول مصورة سينمائية عربية تمارس المهنة فعلياً، وهي المصرية أبية فريد، قبل 40 عاماً، إلا أنها عادت إلى الأضواء مجدداً، وتصدر اسمها موقع البحث الشهير «جوجل»، خصوصاً وأن كثيراً من الجمهور لا يعرف عنها شيئاً، وجاء ذلك بعدما كتب المصور السينمائي الكبير سعيد شيمي على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» منشوراً جاء فيه: «بعد 40 عاماً من وفاتها يعرض فيلم عنها قريباً عنوانه«الزمن لا ينسى» من إخراج إيناس الشناوى..أبية فريد، أول مصورة سينمائية تقتحم العمل بالفعل مثل الرجال، ولكنها رحلت سريعا عن 34 عاماً.

وتفاعل العديد من الفنانين والعاملين بالمجال السينمائي مع المنشور وقاموا بنشر مقتطفات عنها على صفحاتها، ومنهم الناقدة ماجدة واصف الرئيس الأسبق لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي التي كتبت: أبية الجميلة عبرت سريعا في عالمنا كالنسمة، لسه فاكراها..فيلم اتأخر قوي، بس كويس إنه اتعمل.

وتعد أبية فريد أول امرأة تمارس التصوير السينمائي، في وقت كانت مهنة التصوير تقتصر على الرجال فقط، لكن حبها الشديد لهذه المهنة، جعلها تقدم العديد من الأعمال السينمائية، وجاءت بدايتها عام 1976، كمساعد مصور من خلال فيلم»لمن تشرق الشمس«لرشدي أباظة وناهد شريف ومصطفى فهمي وتأليف وإخراج حسين حلمي المهندس، ثم توالت الأعمال السينمائية والتي بلغت 20 فيلماً، منها«مين يقدر على عزيزة»و«شلة الأنس»و«ألف بوسة وبوسة» و«سلطانة الطرب»و«لا عزاء للسيدات» و«عذاب الحب»و«الشيطان يعظ»، وكان آخرها«المجهول» لنجلاء فتحي وعزت العلايلي وسناء جميل وعادل أدهم، وعرض عام 1984.

وعملت مع كبار المصورين السينمائيين كمساعد مصور، ومنهم وحيد فريد وعصام فريد وعبدالمنعم بهنسي ومحمود نصر وكمال كريم وسعيد شيمي.



