إطارات ذكية للسيارات لأول مرة!

شعبان بلال (القاهرة) أطلقت شركة Pirelli المتخصصة في صناعة الإطارات، أول إطارات ذكية للسيارات، أطلقت عليها اسم Cyber Tire، وهي مزودة بإمكانيات تكنولوجية كبيرة تظهر للمرة الأولى في تلك الصناعة.

وطرحت الشركة تلك الإطارات مع السيارة الجديدة McLaren Artura، وتمتاز الإطارات الجديدة بأنها مزودة بجهاز حساس، يقيس درجة حرارة الإطار وضغط الهواء به وقوة احتكاكه بالأرض ومدى ثبات الإطارات.

وإضافة إلى ذلك فإن الإطار يجمع بيانات عن الأسفلت والأرضيات والبيئة التي تسير عليها السيارة، ويرسلها إلى الحاسوب الرئيسي للسيارة، مما يتيح لها التأقلم مع تلك الطرق، بل ويتم مشاركة تلك البيانات مع السيارات الأخرى، لتتأقلم هي الأخرى مع الطرق.

ويصل حجم الجهاز الحساس إلى 10 جرام، وبإمكانه شحن ذاته بشكل آلي، ويتحمل الضغط والاستعمال لفترات طويلة.

وتأمل الشركة في تزويد هياكل السيارات بنفس النوع من الأجهزة في المستقبل، وهو ما يتيح للمستخدم مزايا لا نهائية من عناصر الأمان والرفاهية. يذكر أن شركة بيريلي تعد أحد أكبر الشركات المتخصصة في مجال الإطارات في العالم، وتنتشر إطاراتها في 160 دولة حول العالم.



