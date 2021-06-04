قسيمة زواج تثيرضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي

أحمد عاطف (القاهرة) أثارت وثيقة زوج عروس مصرية (قائمة منقولات زوجية) جدلاً واسعاً على منصات مواقع الاجتماعي، وذلك بعدما رفض والد العروس ذكر الأشياء التي قام بشرائها لابنته في تلك القائمة، تاركا بها عبارة مؤثرة "من يؤتمن على العِرض لا يُسأل عن المال.. اتق الله في كريمتنا". ووثيقة الزواج وظيفتها حفظ كلا من العروسين حقوقهما المالية، في جميع الأشياء التي يتم شراءها، تحسبا لحدوث انفصال بين الزوجين، وبدا الأمر غريباً لأن الكثيرين من المقبلين على الزواج يقوم بذكر أصغر الأشياء التي يتم شراؤها في الجهاز.

وأثارت صورة قائمة المنقولات تأييد ورفض الكثيرين على منصات التواصل الاجتماعي فالفريق الموافق يقول أن هناك آباء لا تهتم سوى براحة ابنتهم في الزواج، فيما يقول الفريق الرافض أن ذلك ليس حفظاً للحقوق وأنه فى حال وفاة والد العروس سيكون هناك أزمة إذا ما انفصلت نجلته.