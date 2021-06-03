عجوز تدعي أنها أكبر إنسان سناً.. تتلقى لقاح كورونا

مصطفى أوفى (الاتحاد)

تلقت عجوز، تدعي أنها أكبر معمر في العالم سناً، أول جرعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، بحسب ما نقلته صحف محلية وعالمية.

وقالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية إن ريتي بيغوم من منطقة بارامولا في جامو وكشمير الهندية كانت من بين 9000 شخص في المنطقة تلقوا لقاح كوفيد-19 يوم الأربعاء.

وقد تلقت اللقاح بعد أن بدأت الفرق التنقل لتقديم الجرعات من منزل إلى منزل. وأظهرت بطاقة تموينية أن سنها يبلغ 124 عاما.

ووفقًا لتقارير محلية، كُشفت حالة العجوز بعد أن ألهمت الشباب، الذين كانوا خائفين في البداية من الحصول على اللقاح، للقيام بذلك بعد أن علموا بحصولها على الجرعة الأولى.

ونقلت تلك التقارير أن العاملين في مجال الصحة أوضحوا أنهم كانوا يوزعون لقاحات فيروس كورونا حين أعربت بيغوم عن موافقتها على تلقي اللقاح.

وأعطيت ريتي بيغوم جرعة من لقاح «كوفي شيلد» خلال حملة تطعيم نظمت في منطقة «سراكوارا» في مقاطعة «بارامولا».

لاحقا، أكدت السلطات في منطقة «جامو وكشمير» أيضًا أن المرأة المسنة تلقت بالفعل جرعة من اللقاح.

في مقطع فيديو تم تسجيله بعد إعطائها جرعة اللقاح، قالت المرأة إنها في حالة جيدة وبصحة جيدة بعد تطعيمها.

وقال المسؤول عبد الرشيد جاني إنه كان ضمن مجموعة زارت أسرة الجدة. وأوضح جاني: «كشفت البطاقة التموينية عن سنها البالغ 124»، مضيفاً أنه عندما سُئلت عن عمرها، كل ما قالته هو أنها تجاوزت المائة عام.

وأوضح «رأينا البطاقة التموينية للأسرة التي ذكرت أنها تبلغ من العمر 124 عامًا. الظاهر أنها تزيد عن 100 بالتأكيد، لكن لا يمكنني الحزم بعمرها الحقيقي».

وإذا تأكدت صحة البطاقة التموينية، فإن ريتي ليست فقط أكبر شخص على قيد الحياة في العالم يتلقى لقاح كوفيد-19، ولكنها أكبر شخص معمر في العالم تم تسجيله على الإطلاق.

وتعتبر جين كالمينت، وهي امرأة من فرنسا توفيت عن عمر يناهز 122 عاماً و164 يومًا، أكبر شخص معمر تم تسجيله رسمياً.