منتظر عباس.. بائع غاز ومطرب

بغداد (أ ف ب)

يستيقظ أهالي حي الكرادة في بغداد كل صباح على صوت بائع أسطوانات الغاز منتظر عباس وهو يشدو بأغنية الفنان العراقي ياس خضر «رجع قلبي يحن»، ثم يغمض عينيه ويحلم بأن يفتح له شغفه بالغناء أبواب الشهرة.

ورث منتظر المهنة عن والده، ويجوب الشوارع منذ عام 2007، بقميصه البرتقالي وقبعة تحميه من الشمس.

يقول منتظر «22 عاماً»: «أنا آخر بائع يغني، فباعة الغاز باتوا يستخدمون موسيقى مسجلة، وعندما يسمع الناس صوتي ينادونني، آخرون يتصلون بي خصيصاً ويطلبون مني الغناء قبل الأسطوانات، فأجمع بين العمل والمتعة والحلم.