صبحة العامري.. نجّارة التحف

خولة علي (دبي)

قد تقتصر بعض الحرف أو الأعمال على جنس محدد، نظير ما يتطلبه العمل بها من جهد ومشقة وقوة، ولكن هذه النظرة لم تعد موجودة بين الكثير من الأفراد في المجتمع، ومنهم صبحة العامري التي وجدت متعتها وشغفها في عالم النجارة، لتشكل بخاماته وأدواته، مشغولات من تحف خشبية، كشفت عن عمق وأثر هذه الهواية في نفس العامري، لتنشئ لها ورشة في منزلها، بدافع الرغبة في تحويل أفكارها ورسومتها من مجرد رسم على ورق إلى منتجات لها قيمتها وأهميتها بين الناس.

حول هوايتها بالنجارة، تشير صبحة العامري، إلى أنها اكتشفت ميولها للنجارة صدفة، وكانت من أجمل الصدف في حياتها على حد قولها، بحكم أنها مصممة ديكور، تميل إلى الهندسة والتخطيط وغالباً ما تخط التصاميم على برامج الرسم ثلاثي الأبعاد، وتجتمع مع المنفذين سواء نجارين أو عمال بناء، وذلك للنقاش والاتفاق على تنفيذ المخطط أو العمل.

وقالت: أحرص على رسم كل منتج مهما كان حجمه، أولاً لتسهيل تنفيذ المقاسات بدقة وثانياً لتحديد كمية ونوع الخشب المطلوب، مع الاهتمام بالاستخدام الأمثل للخشب وتجنب الهدر، عبر ورش عمل مؤقتة في مواقع العمل وأعمل فيها مع النجارين عن قرب للتوجيه وتفادي الأخطاء.. وكانت البداية في مواقع العمل حيث كنت استخدم آلات تقطيع الخشب لتحقيق نجاح الفكرة العالقة في ذهني والتي قد يصعب شرحها أحياناً للنجار.

وأضافت: اعتمدت في المقام الأول على البحث في المواقع ومشاهدة فيديوهات تعليمية عبر يوتيوب عن الأدوات والمعدات والآلات المطلوبة، وتعرفت على أهم العلامات التجارية للمعدات القوية وعمرها الافتراضي.

وتتابع: اعتبر نفسي في مرحلة البداية، وأحياناً أنفذ بعض التصاميم بهدف التعلم والممارسة وتطبيق أساليب مختلفة في قطع الأخشاب وتركيبها، ولقد بدأت العمل في تصميم وبناء ورشتي الخاصة بنفسي، كما قمت بتصميم عدة أشكال لطاولات صغيرة بطريقة مختلفة، بالإضافة إلى بعض الأعمال الصغيرة، وأقربها إلى قلبي «بيت العصافير» الذي قمت بتصميمه ورسمه وتنفيذه وكانه تحفة خشبية.

وتعتزم العامري أن تفتتح لها ورشة نجارة احترافية متخصصة في تصميم وتنفيذ الأثاث المنزلي بطابع عصري يواكب رغبات الجمهور واهتماماته، وأن تقدم دورات أساسية كمدخل لعالم النجارة للمبتدئين.