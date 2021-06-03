9 أخطاء شائعة حول الجمال

ترجمة عزة يوسف

كشفت خبيرة التجميل الأسترالية دكتورة ديبورا لي عن تسعة أخطاء عن الجمال والعناية بالبشرة، ، كما نقل موقع»Daily Mail» .

1- الجودة والسعر

تعتقد الكثيرات أن السعر المرتفع يعني الجودة، إلا أن ديبورا أوضحت أنه يجب قراءة ملصق المنتج لمعرفة المكونات التي يحتوي عليها، وشراء الأنواع المناسبة.

2- حب الشباب

يعتبر حب الشباب مشكلة منتشرة بين المراهقين، لكنه لا يقتصر على فئة عمرية معينة، بل يمكن أن يصيب المرأة في أي عمر وأي مرحلة، بما يتطلب عناية واهتماماً مستمرين.

3- البشرة الدهنية والمرطب

يعتقد بعضهم أنه لا يمكن استخدام المرطب للبشرة الدهنية، غير أن الدكتورة ديبورا لي نفت صحة ذلك، موضحة أن البشرة الدهنية تحتاج إلى كمية الترطيب نفسها مثل الجافة لأنها تفقد الكثير من الزيوت الطبيعية.

4- المكياج اليومي

في حين تعتقد الكثيرات أن استخدام المكياج كل يوم يؤدي إلى انسداد مسامهن وظهور البثور، إلا إنه لا يوجد دليل على ذلك طالما أنه يتم اتباع قواعد العناية البسيطة مثل إزالة مكياجك قبل النوم وتنظيف البشرة.

5- الواقي من الشمس

حتى لو كانت منتجات التجميل تحتوي على عامل حماية من الشمس، يجب استخدام كريم خاص بالحماية من الشمس تحتها، مع تركه لفترة من الوقت حتى تتشربه البشرة قبل البدء في وضع المكياج.

6- النوم والهالات

تشير الأبحاث الطبية إلى أن الهالات الموجودة حول العين لا علاقة لها بكمية النوم التي تحصلين عليها، فهي وراثية بشكل كبير وترجع إلى مدى رقة وحساسية الجلد تحت عينيك.

7- كريم العين والعمر

ينصح بعض الاختصاصيين بالعناية بالوجه بوضع الكريم الخاص بمنطقة حول العين بحلول سن 25 عاماً، إلا أن ديبورا لي تقول إن كريمات الوجه العادية تؤدي الدور نفسه تقريباً، لاسيما إذا كانت تحتوي على الريتينول الذي يسرع تجدد الخلايا.

8- الإجراءات التجميلية

على الرغم من أهمية منتجات العناية بالبشرة، إلا أن ديبورا أوضحت أنها لا تؤدي الغرض نفسه مثل العلاج بالليزر أو حقن البوتكس والفيلر التي يمكن أن تجعلك تبدين أصغر سناً بشكل ملحوظ.

9- الشوكولاته والبثور

يتعلق ظهور الحبوب والبثور غالباً بنظامك الغذائي، حيث إنها تنتج عن تناول الكثير من الطعام الذي يحتوي على نسبة عالية من السكر والكربوهيدرات، إلا أن تناول بعض الشوكولاته باعتدال لن يتسبب في ظهور الحبوب، لاسيما إذا كانت من النوع الداكن.