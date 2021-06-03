احذر مكملات «أوميغا 3»

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت دراسة حديثة عن أن بعض المكملات الغذائية للأوميغا 3 أسوأ مما تعتقد، ولا يجب أن يصفها الأطباء أو خبراء التغذية.

وأفاد علماء في معهد إنترماونتين هيلثكير للقلب في مدينة سولت ليك الأميركية بأن المستويات العالية من أحد الأحماض الدهنية الموجودة عادة في بعض أنواع مكملات الأوميغا ترتبط بارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

وأوضح الباحثون، بعد تحليل بيانات من ما يقرب من 1000 مريض تم جمعها على مدى 10 سنوات، أنه لا يجب على الأطباء أن ينصحوا مرضاهم بمكملات أوميغا 3، وعليهم التوصية بتناول الأطعمة الغنية بأوميغا 3 مثل الأسماك الدهنية التي تُعد خياراً صحياً أكثر.

ونقل موقع «Sci Tech Daily» عن فيت لو باحث أمراض القلب في المعهد قوله إنه برغم انتشار النصيحة بتناول أوميغا 3 لقلب وعقل أكثر صحة، إلا أن الدراسات السابقة أظهرت أن العلم لا يدعم هذا الأمر حقًا لكل أنواع مكملات أوميغا 3، حيث إنها ليست جميعاً متشابهة، لذلك يجب الاعتماد على المصادر الطبيعية للحصول على الدهون الصحية من الطعام.