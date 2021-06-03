هاني البحيري لـ«الاتحاد»: ألوان 2021 جريئة

شعبان بلال (القاهرة)

صيف 2021 من المواسم التي أحدثت تبايناً بين مصممي الأزياء حول العالم، فمنهم من اتجه إلى كل ما هو بسيط وخفيف لمزامنة أحداث فيروس كورونا، ومنهم من استمر في أسلوبه الخاص من التصاميم ذات الكثير من التطريز والألوان القوية.

وبيّن المصمم العالمي هاني البحيري لـ «لاتحاد» سبب هذا الاختلاف في خطوط الموضة العالمية: فقد اعتقد بعض خبراء الموضة أن التغيير الذي شهده العالم، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، سيجعل من جميع التصاميم لهذا الصيف خفيفة وبسيطة، لتناسب الأفراح التي تحولت إلى نهارية، وتقام في الأماكن المفتوحة.

وقال: على العكس جاءت أغلب التصاميم من دور الأزياء العالمية تتمتع بالألوان القوية والجريئة الأقمشة الثقيلة ذات الكثير من التفاصيل وبها تطريزات قوية زائدة على التصاميم، وهذا ما يثبت أن الموضة أحيانًا تأخذ اتجاهاً معيناً بغض النظر عن الأحداث العالمية.

ويؤكد أنه راعى الظروف المادية هذا العام، حيث اعتمد على قماش التل، الشيفون والدانتيل، ومزج بينهم، مع الاعتماد على تطريزات ناعمة، حتى تخرج التشكيلات راقية وجميلة، وفي الوقت نفسه ذات أسعار مناسبة للجميع.

هاني البحيري

ملابس سهرة

وخصص البحيري خطاً من إنتاجه لهذا الصيف للمراهقات، فأغلب دور الأزياء العالمية تقدم للسن الذي يتراوح بين 15 إلى 17 عاماً ملابس كاجوال، ويتناسونهم في ملابس السهرة، ولكن هذا العام سيجدون ما يبحثون عنه بين تصاميم البحيري.

وذكر أن دور الأزياء العالمية والكثير من صناع الموضة حول العالم يتغافلون عن إصدار ملابس سهرة للفتيات في هذا السن الصغير، رغم أنهن متطلعات للموضة، ويبحثن عن ارتداء فساتين خاصة تناسب هذا العمر في المناسبات.

وأوضح، انه أصدر تشكيلات سهرة خاصة بالمراهقات تتناغم مع التصاميم الأساسية للسيدات، فأصبح من الممكن للأم وابنتها المراهقة الذهاب إلى أي مناسبة تجمعهما وهما ترتديان من التشكيلة نفسها، ولكن لكل سن رونقه الخاص وتفاصيله المميزة.

الكاجوال

وقال: على مستوى الأزياء الكاجوال عادت الملابس المقلمة بالطول والعرض بعد اختفائها لفترة طويلة، فقد كانت رائجة لزمن طويل وعادت من جديد لتسيطر على إصدارات الموضة العالمية، وظهرت في الكثير من القطع النسائية، سواء الفساتين أو التنانير، وحتى الأقمصة.

وأضاف: كما عادت الملابس المقلمة من الماضي القريب عادت معها أيضًا التنانير القصيرة لتظهر في عروض الأزياء العالمية بأكثر من صورة، ويمكن تنسيقها حتى مع القطع الرياضية التي لم تعد حكرًا على الصالات الرياضية وامتدت للملابس اليومية وفضلتها الكثير من النساء لأنها تعطيهم المظهر اللائق مع الراحة المطلوبة.

أما الفساتين المنقوشة والمشجرة، فحسب البحيري سيطرت على الموضة لربيع وصيف 2021، فلم يعد هناك مكان للفساتين السادة الخالية من التطريز والنقوش البسيطة، وفرضت الأزياء المشجرة نفسها على واجهات المتاجر في كل مكان، حيث تعطي الشعور بالحيوية ونسمات الربيع والليالي الصيفية الرائعة.

الشعور بالحيوية

يقول مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، إن خبراء الموضة يفضلون الألوان الجريئة التي تعطي انطباعًا بالقوة، وهذا ما ظهر في ألوان هذا الصيف، فكانت ألوان الأحمر والأصفر والبرتقالي والذهبي والفضي، هي الملوك الخمسة للتصميمات العالمية.

واعتمد البحيري بشكل كلي على هذه الألوان لصيف 2021 حتى يكون في تناغم مع دور الأزياء العالمية، ويعتقد أن هذه الألوان تضيف على الصيف الكثير من الحيوية والشعور بالقوة والثقة بالنفس، وسرعان ما تأكدت وجهة نظره مع إطلالات الفنانات والمؤثرات في مجال الموضة.